Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни

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Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» пошёл во власть. Он избран мэром города Дагестанские Огни.
Городское собрание депутатов единогласно поддержало кандидатуру Гаджимурадова, сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев?». С июля 2024 года он занимал должность советника главы Дагестана.
Капитан Гаджимурадов в зону ведения боевых действий направился добровольно, сражался в составе батальона спецназа «Ахмат», был заместителем командира подразделения Апты Алаудинова. Награждён орденом Мужества.
Предыдущий глава городской администрации Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост в мае этого года. Обязанности мэра до избрания на этот пост Гаджимурадова исполнял Алахверди Халилов.
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Капитан Гаджимурадов в зону ведения боевых действий направился добровольно, сражался в составе батальона спецназа «Ахмат», был заместителем командира подразделения Апты Алаудинова. Награждён орденом Мужества.
Предыдущий глава городской администрации Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост в мае этого года. Обязанности мэра до избрания на этот пост Гаджимурадова исполнял Алахверди Халилов.
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Александр Бойцов