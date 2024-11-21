Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни

Вокруг депутата Госдумы Александра Ильтякова уже несколько дней не утихает скандал, поводом для которого стали его высказывания. Сначала парламентарий рекомендовал женщинам рожать детей «пока рожалка работает», а затем назвал тех, кто решается на аборт, «чучелами». Подробности – в материале «Радио 1».