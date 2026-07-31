Главный агроном России раскрыла, как ухаживать за кабачками и баклажанами в августе

31 июля 2026, 12:14

Агроном Ганичкина: баклажаны любят солнце, кабачки не любят холод

Фото: istockphoto/Leptospira

С приближением конца лета дачники озабочены созреванием теплолюбивых культур. Как защитить баклажаны и кабачки от непогоды и увеличить плодоношение, рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.