Главный агроном России раскрыла, как ухаживать за кабачками и баклажанами в августе
С приближением конца лета дачники озабочены созреванием теплолюбивых культур. Как защитить баклажаны и кабачки от непогоды и увеличить плодоношение, рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.
По словам эксперта, пасленовые (томаты, перцы и баклажаны) критически нуждаются в солнце, пишет «Вечерняя Москва». В условиях дефицита света и повышенной влажности их созревание сильно тормозится. Чтобы спасти ситуацию, Ганичкина рекомендует кардинальную обрезку: удалить лишние листья, даже на цветущих ветках, оставив на каждый плод не более двух листьев. Агроном подчеркивает, что ждать новых завязей уже бесполезно из-за долгого периода вегетации, поэтому допускается сохранить лишь два-три цветка, а остальные оборвать.
Для ускорения роста и развития плодов специалист советует подкормить баклажаны. Эффективным решением станет нитрофоска: полторы-две столовые ложки на десять литров воды. Полив проводят из расчета полтора литра под куст в открытом грунте. В теплице процедуру дополняют предварительным обильным поливом чистой водой (по три литра на растение).
Что касается кабачков, эта культура также страдает от похолоданий. Ганичкина рекомендует в холодные ночи укрывать грядки нетканым материалом или пленкой, установив дуги на высоте около метра, чтобы избежать контакта с растениями. Это позволит сохранить тепло (не ниже +18°C) и продлить плодоношение до глубокой осени.
Прогнозируя теплую и солнечную осень, агроном советует не пренебрегать стимуляторами роста. Опрыскивание биопрепаратами утром ускорит вызревание уже завязавшихся плодов. Собирать первый урожай кабачков и баклажанов можно в конце августа — начале сентября. При этом важно снимать плоды по достижении ими сортового размера (например, 15 см): чем чаще проводить сбор, тем активнее формируются новые завязи на кустах.
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