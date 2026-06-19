Агроном Куренин рассказал, как правильно хранить овощи
Овощи не следует хранить в полиэтиленовом пакете, принесенном из магазина. Об этом заявил агроном, технический консультант «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин, передает «Лента.ру».
Эксперт обратил внимание на то, что полиэтиленовые пакеты не пропускают воздух, из-за чего внутри них скапливается влага, образуется конденсат и продукты портятся быстрее. В качестве альтернативы он предложил использовать бумажные пакеты, холщовые сумки, корзины или деревянные ящики.
Агроном также отметил, что такие материалы способствуют циркуляции воздуха и создают оптимальные условия для хранения овощей. По его мнению, благодаря этому плоды сохранят свежесть и вкус.
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