Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику
Заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» («ЦОК АПК») ученый-агроном Валерий Немченко рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику. Об этом пишет РИА Новости.
В первую очередь всегда обращайте внимание на аромат ягоды. Если запах слабый или отсутствует вовсе, клубника, скорее всего, не будет вкусной, отметил эксперт.
Обратите внимание на цвет: спелая ягода должна иметь равномерный насыщенный красный оттенок без белых или зеленоватых пятен. Если хвостик ярко-зеленый, это признак того, что клубнику собрали недавно, отметил Немченко.
Он подчеркнул, что форма и размер ягоды не имеют решающего значения: неровные и небольшие плоды могут быть такими же сладкими и ароматными, как крупные. Ученый также поделился «секретным методом» для выбора самой сладкой клубники: ищите ягоды, у которых зеленые листочки немного отходят от плода, оставляя небольшой зазор.
Среди ранних и среднеспелых сортов клубники, выращиваемых на Кубани, самыми сладкими, по словам Немченко, являются Клери и Азия. Среднепоздний сорт Зенга Зенгана отличается сахаристыми плодами с насыщенным «детским» вкусом, а поздняя немецкая Мальвина плодоносит с конца июля до середины осени, принося крупные темно-красные ягоды с земляничным ароматом.
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