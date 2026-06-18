Агроном рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику

18 июня 2026, 09:25

Агроном Немченко посоветовал при выборе клубники обращать внимание на запах

Фото: iStock/Sunlight7

Заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» («ЦОК АПК») ученый-агроном Валерий Немченко рассказал, как выбрать самую сладкую клубнику. Об этом пишет РИА Новости.