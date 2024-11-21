Главный архитектор Подмосковья стала вице-президентом Союза архитекторов России

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Главного архитектора Московской области Александру Кузьмину избрали вице-президентом Союза архитекторов России, выборы состоялись в рамках XVII съезда общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры
«Союз архитекторов России играет огромную роль в истории архитектуры нашей страны. (…) Быть вице-президентом Союза — это большая честь и большая ответственность, и ещё огромная радость общения с людьми, близкими по духу, готовыми на всё ради профессии и блага будущих поколений», — прокомментировала своё избрание Александра Кузьмина.Отмечается, что президентом Союза архитекторов на период с 2024 по 2028 гг. был избран действующий глава — народный архитектор Российской Федерации Николай Шумаков. Первым вице-президентом, по итогам голосования, остался почётный архитектор России, заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев.
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