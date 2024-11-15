Пять проектов школ и детсадов Подмосковья получили награды BUILD SCHOOL

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Награды архитектурного фестиваля-конкурса BUILD SCHOOL 2024 завоевали пять проектов учебных заведений Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Золотой диплом в номинации «Лучший объект для повторного применения» получил проект детского сада на 180 мест от бюро «АРХПРОЕКТ». Этот проект реализовали в округах Солнечногорск и Подольск. Серебряный диплом в номинации «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств» получил технолицей им. В. И. Долгих в округе Истра от бюро «Чехарда», — говорится в сообщении.Дипломами также отметили два подмосковных проекта в номинации «Лучший объект нового строительства»: воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест в Люберцах от бюро «АРХИКРЕДО» и детский сад на 120 мест в Реутове от «ЛАБВА ПРО».
А пятый диплом был вручён в номинации «Лучшее решение реконструкции и модернизации» за проект студенческого комплекса «Руза» в Волоколамском округе. Проект разработан в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ.
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