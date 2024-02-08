Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Прокурор потребовал до восьми лет колонии для фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и автора Telegram-канала «Тушите Свет» Ариана Романовского задержали в конце октября 2022 года. Второй автор «Тушите Свет» Тамерлан Бигаев был задержан в начале ноября того же года.
Журналисты обвиняются по уголовной статье «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова, чтобы удалить из канала «Тушите Свет» посты, порочащие его достоинство.
Прокурор попросил приговорить Суханова к восьми годам колонии строго режима, а Романовского и Бигаева — к 7,5.
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Журналисты обвиняются по уголовной статье «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова, чтобы удалить из канала «Тушите Свет» посты, порочащие его достоинство.
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Евгения Парфентьева