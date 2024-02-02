В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тысяч

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В Хабаровском крае задержан сотрудник правоохранительных органов за продажу личной информации находящегося под охраной государства свидетеля. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.
По данным источник, 38-летний старший оперуполномоченный по особо важным делам регионального управления МВД России защищал свидетелей и мог распоряжаться материалам уголовных дел. За 800 тысяч рублей он предоставил неизвестному кадры отработки версий по преступлению и протокол допроса пострадавшего, которые хранились под грифом «совершенно секретно»
Оперативника задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного Кодекса РФ.
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