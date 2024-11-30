Главный Дед Мороз набрал штрафов на 2,5 тысячи рублей перед Новым годом

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Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов за нарушения правил дорожного движения на 24,5 тысячи рублей. Причём передвигался он вовсе не на оленях, а исключительно на иномарках.
Как выяснил телеграм-канал SHOT, главный новогодний волшебник страны в свободное от праздничных забот время разъезжает по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Несмотря на магические способности и наличие волшебного посоха, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости. Всего за этот год у него накопилось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дед Мороз уже погасил.
Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». С тех пор именно он каждый год начинает новогодний объезд и раздачу подарков по всей стране.
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Александр Бойцов