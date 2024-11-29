Резиденции Деда Мороза в Подмосковье: где познакомиться с волшебником и как отправить ему письмо

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska
Дед Мороз — одна из самых ярких фигур зимних праздников, которого влюбят и взрослые и дети. «Радио 1» расскажет о Подмосковных резиденциях доброго волшебника, где каждый желающий может встретиться с ним и погрузиться в атмосферу новогоднего чуда, а также о том, как написать ему письмо и куда его отправить.
Резиденции Деда Мороза в Подмосковье
В 2024 году в парках Московской области будет 56 резиденций, в то время как в 2023 году их было 48.
Для гостей новогоднего волшебника будет подготовлена специальная праздничная культурная программа.
Центральный парк в Люберцах
В начале декабря в Центральном парке города Люберцы откроется резиденция Деда Мороза. Главного зимнего волшебника ждут в уютном домике, украшенном новогодней атрибутикой. Внутри него наряжена ёлка и установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу.
Все желающие загадать желание Деду Морозу лично могут посетить Центральный парк 1 декабря в 11 утра. Здесь пройдут мастер-классы, игры, забеги в валенках и выступления аниматоров.
Подобные мероприятия пройдут во всех парках города.
Парк «200 лет Егорьевску» в Егорьевске
В парке «200 лет Егорьевску» 1 декабря откроется резиденция главного зимнего волшебника. В этот день в резиденции будет подготовлена интерактивная программа «В гостях у Деда Мороза». Участников ждут игры, хороводы и праздничная атмосфера.
Начало запланировано на 15:30 и 16:30. Стоимость участия составляет 500 рублей.
Ступинский парк в Ступино
С 1 декабря в парке имени Николая Островского в Ступино начнёт работать резиденция главного зимнего волшебника. Для удобства гостей, пространство разделили на зоны для мастер-классов, игр и фотосессий, а также установили вешалки для верхней одежды.
Посещать резиденцию Дедушка Мороз со Снегурочкой будут регулярно в течение всей зимы.
Городской парк культуры и отдыха в Чехове
С 1 декабря в Чехове откроется Резиденция Деда Мороза.
В декабре по выходным в павильоне резиденции будут проводиться творческие мастер-классы, на которых участники научатся делать новогодние подарки и украшения. Кроме того, у них будет возможность написать письмо Деду Морозу и бросить его в «сказочный» почтовый ящик, расположенный рядом с резиденцией. Все послания будут доставлены главному Деду Морозу в Великом Устюге.
Парк «Городок» в Рузе
В рузском парке «Городок» 1 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Кроме того, в этот же день откроется почта и все желающие смогут отправить письмо зимнему волшебнику со своими пожеланиями.
Сейчас в парке развешивают праздничные плакаты и украшения, устанавливают ёлку и другие уличные декорации, которые станут фотозоной. Также в парке уже звучит новогодняя музыка, создавая атмосферу праздника для посетителей.
Парк «Сестрорецкий» в Клину
С 1 декабря в Клину откроется резиденция Деда Мороза. Гости смогут написать ему письмо, пообщаться с ним и поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодних поделок.
Кроме того, будет организована выставка эксклюзивных ёлочных игрушек премиум-класса от Клинской фабрики «Ёлочка».
Парк «Пехорка» в Балашихе
С 1 декабря в парке «Пехорка» начнёт свою работу резиденция Деда Мороза. Здесь посетители смогут не только встретиться с главным зимним волшебником, но и принять участие в мастер-классах.
В «Пехорке» гостей ждут творческие мастер-классы по созданию новогодней игрушки из синельной проволоки, работа тёплого очага с чаем, открытие почты Деда Мороза, игровая программа у резиденции со сказочными персонажами «Скоро Новый год», новогодняя ярмарка хендмейд-товаров, встреча с Дедом Морозом и фотосессия.
Резиденция будет работать до 8 января.
Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове
1 декабря откроется почтовое отделение Деда Мороза и состоится торжественное зажигание огней на новогодней ёлке с участием разнообразных сказочных героев. Для юных жителей Серпухова будут организованы подвижные игры и хороводы.
14 декабря в Центральном дворце торжеств откроется резиденция Деда Мороза. Театр юного актёра «ЧересЧУР» подготовит яркие новогодние представления для детей.
Как написать письмо Деду Мороза
- Выбрать вежливый и почтительный тон;
- Поприветствовать и представиться, рассказать о себе: сколько лет, место проживание. Кроме того, можно рассказать про хобби и увлечения, а также рассказать какие события и эмоции принёс уходящий год.
- Поделиться своими желаниями и попросить подарок. Не стоит писать длинный список: лучше выбрать самую заветную мечту и попросить именно о ней.
- Поздравить Деда Мороза с наступающим праздником и пожелать чего-то хорошего.
- Не забыть выразить благодарность и попрощаться.
- Можно приложить рисунок, стихотворение или другое творческое произведение.
Пример письма:
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Катя, я живу в Клину. 25 ноября мне исполнилось 10 лет. Весь год я вела себя хорошо, слушалась родителей, помогала им. А летом ездила к бабуле с дедулей на дачу, много ела и спала. Но я не только отдыхала, но и помогала бабушке в огороде и перебирать ягоды. В школе я училась хорошо, учителя меня хвалили.
Я занимаюсь музыкой и очень люблю играть в куклы. Хочу собрать целую кукольную коллекцию. Сейчас у меня их уже 10, но мне бы хотелось ещё. Я люблю создавать для них наряды, красить и придумывать разные истории.
Также я хочу, чтобы мои родители были счастливы.
И спасибо за прошлогодние подарки! Мне они очень понравились.
С наступающим Новым годом! Желаю всего самого доброго и светлого!
С уважением, Катя»
Фото: istockphoto / evgenyatamanenko
Куда отправлять письмо Деду Мороза
Чтобы письмо дошло до Деда Мороза, его нужно отправить по правильному адресу, а также необходимо положить его в конверт и наклеить на него марку.
В парках, культурных центрах, торговых комплексах и других общественных местах Москвы и Московской области установят яркие почтовые ящики (всего их будет 150).
Также можно отправить письмо Деду Морозу через одно из отделений Почты России по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Московская усадьба Деда Мороза.
Список парков, где установят новогодние почтовые ящики:
- Парк Горького;
- Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана;
- Сад «Эрмитаж»;
- Парк искусств «Музеон»;
- Таганский парк;
- Детский парк имени Н. Н. Прямикова;
- Парк «Красная Пресня»;
- Ландшафтный парк «Митино»;
- Парк «Северное Тушино»;
- Серебряный бор;
- Парк «Ходынское поле»;
- Парк «Ангарские пруды»;
- Парк «Дубки»;
- Зона отдыха «Левобережье»;
- Парк Дружбы;
- Усадьба Алтуфьево;
- Лианозовский парк;
- Сквер по Олонецкому проезду;
- Бабушкинский парк;
- Парк «Сокольники»;
- Перовский парк;
- Зона отдыха «Терлецкая дубрава»;
- Измайловский парк;
- Усадьба Измайлово;
- Московская усадьба Деда Мороза;
- Парк «Кузьминки»;
- Усадьба Люблино;
- Парк «Садовники» имени Ю. М. Лужкова;
- Музей-заповедник «Коломенское»;
- Музей-заповедник «Царицыно»;
- Усадьба Воронцово;
- Парк «Фили»;
- Парк Олимпийской деревни;
- Парк 50-летия Октября.
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Интересные факты о резиденциях Деда Мороза
- Дом Деда Мороза в Великом Устюге состоит из двенадцати комнат, каждая из которых обладает уникальной атмосферой и назначением;
- в загородной усадьбе Великого Устюга можно прокатиться на собачьих упряжках, снегоходах и скатиться с горки на ватрушка;
- в Зимнем саду усадьбы произрастает 150 видов тропических растений, среди которых находятся скульптуры Бабы-Яги и животных из китайского гороскопа;
- в Московской усадьбе Деда Мороза имеется сувенирная лавка и павильон, где можно создать ёлочную игрушку или расписать имбирный пряник.
- в резиденции Талвиукко в Карелии можно прокатиться на санях, запряжённых оленями, и познакомиться с бытом коренных жителей Карелии.
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Дайана Хусинова