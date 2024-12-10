Главный флаг Украины исчез с флагштока в центре Киева

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В Киеве из-за сильного ветра был поврежден самый большой флаг страны около монумента «Родина-мать». Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Уточняется, что полотнище снято с флагштока для замены. По данным источника, флаг размером 16 на 24 метра будет заменен в течение суток.
Согласно сообщению украинского издания «Фокус», сегодня во многих украинских областях идет дождь и снег.
Ранее сообщалось, что мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно сообщению украинского издания «Фокус», сегодня во многих украинских областях идет дождь и снег.
Ранее сообщалось, что мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова