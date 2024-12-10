На Западе отметили настораживающий аспект в отношениях между Трампом и Зеленским

Владимир Зеленский
Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что равнодушное отношение избранного президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому на их встрече в Париже можно рассматривать как ответ на аналогичное отношение украинского лидера к Дональду Трампу во время его визита в Америку. Такое мнение он озвучил в своем блоге на YouTube, информирует РИА Новости.
Владимир Зеленский не раз высказывал критику в адрес Дональда Трампа, утверждая, что именно республиканец может наладить отношения с Россией, не учитывая интересы Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский стремится организовать встречу с новым президентом США, хотя еще в июне он говорил, что Трамп станет «президентом-лузером», если попытается разрешить конфликт в Украине за счет территориальных уступок.
Аналитик также подчеркнул, что Дональд Трамп не намерен уделять много времени Владимиру Зеленскому. Он добавил, что сентябрьская встреча между Зеленским и Трампом в Trump Tower, вероятно, оставила у Трампа негативные воспоминания. Переговоры проходили в напряженной атмосфере, а позже Владимир Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы, касающиеся членства Украины в НАТО и возможности получения ядерного оружия.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Аналитик также подчеркнул, что Дональд Трамп не намерен уделять много времени Владимиру Зеленскому. Он добавил, что сентябрьская встреча между Зеленским и Трампом в Trump Tower, вероятно, оставила у Трампа негативные воспоминания. Переговоры проходили в напряженной атмосфере, а позже Владимир Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы, касающиеся членства Украины в НАТО и возможности получения ядерного оружия.
«Его поведение в последних днях (на встрече в Париже) подтверждает это. Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он (тоже) поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом», — рассказал аналитик.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Дарья Осипова