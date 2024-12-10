Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение

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В Верховной Раде Украины прокомментировали критику команды Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского из-за его неподобающего внешнего вида на встрече в Париже.
Депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава украинского режима оказался в сложной ситуации после замечаний об одежде, которую американская сторона назвала неуважением.
На встрече Зеленский был одет в черную кофту и повседневные брюки, что вызвало неодобрение, в то время как Трамп выбрал синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага.
Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию, предполагая, что критика команды Трампа может повлиять на восприятие Зеленского на международной арене.
Подробности трехсторонней встречи в Елисейском дворце между Францией, США и Украиной читайте в нашем материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленского призвали попрощаться с амбициями на вступление в НАТО.
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На встрече Зеленский был одет в черную кофту и повседневные брюки, что вызвало неодобрение, в то время как Трамп выбрал синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага.
«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода», — объяснил Дубинский.По словам депутата, такое поведение Зеленского объясняется отсутствием должного образования и незнанием основ деловой этики.
Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию, предполагая, что критика команды Трампа может повлиять на восприятие Зеленского на международной арене.
Подробности трехсторонней встречи в Елисейском дворце между Францией, США и Украиной читайте в нашем материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленского призвали попрощаться с амбициями на вступление в НАТО.
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Мария Моисеева