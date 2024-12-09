Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО

События, развернувшиеся на минувшей неделе в Сирии, — это хорошо спланированная операция по свержению руководства сирийского лидера Башара Асада, которая проходила под эгидой США, Турции и Израиля. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, вышеуказанные силы хотели сместить Асада, так как он был союзником Ирана и противником Израиля.