Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО

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Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО, передает УНИАН.
По словам Зеленского, в ближайшее время он намерен позвонить действующему американского лидеру Джо Байдену и поднять вопрос по приглашению Украины в НАТО. Он отметил, что на сегодняшний день от позиции Байдена многое зависит.
Зеленский также выразил мнение, что сегодня нет смысла обсуждать что-то с Трампом, поскольку республиканский политик еще «не в Белом доме».
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна готовиться к сокращению поддержки от Соединенных Штатов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Зеленский также выразил мнение, что сегодня нет смысла обсуждать что-то с Трампом, поскольку республиканский политик еще «не в Белом доме».
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина должна готовиться к сокращению поддержки от Соединенных Штатов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова