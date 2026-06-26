Главный онколог Минздрава РФ назвал самый распространенный вид рака в мире
Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что чаще всего в мире выявляют рак кожи. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, у женщин среди самых частых диагнозов остается рак молочной железы. У мужчин, отметил он, высокие показатели сохраняет рак предстательной железы.
Каприн добавил, что колоректальный рак входит в число наиболее распространенных злокачественных опухолей у обоих полов. Он подчеркнул, что эта форма онкологии занимает одну из ведущих позиций и по уровню смертности.
Рак — это общее название для группы заболеваний, при которых клетки организма начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль. В норме клетки растут, выполняют свои функции и со временем погибают, уступая место новым, однако при онкологических заболеваниях этот механизм нарушается. Некоторые опухоли могут прорастать в соседние ткани и распространяться по организму через кровь и лимфатическую систему, образуя метастазы.
Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Для снижения риска развития рака врачи рекомендуют отказаться от курения, соблюдать принципы здорового питания, поддерживать физическую активность, защищать кожу от чрезмерного воздействия солнца и регулярно проходить профилактические обследования. Особенно важно обращаться к врачу при появлении необычных симптомов, которые сохраняются длительное время.
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