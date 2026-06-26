Главный онколог Минздрава РФ назвал самый распространенный вид рака в мире

26 июня 2026, 07:52

Онколог Каприн назвал рак кожи самым распространенным заболеванием

Фото: iStock/Inside Creative House

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что чаще всего в мире выявляют рак кожи. Об этом пишет РИА Новости.