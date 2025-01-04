Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила о правилах катания с горок

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В Подмосковье наступило время для катания на санках, ледянках, тюбингах и снегокатах. Директор НИКИ детства и главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок.
«Следует тщательно подходить к выбору горки и инвентаря для катания. Убедитесь, что горка разрешена для катания, ровная, без трамплинов и препятствий: кустов, деревьев, пней, торчащих труб, заборов. Спуск не должен выходить на дорогу или водоём. Даже если дети обычно не доезжают до опасных мест, при определенных условиях это может случиться — например, в мороз тюбинги разгоняются сильнее и едут дальше. Если есть возможность, катайтесь с детьми только на специально оборудованных трассах. Если ребенок катается на горке, где много людей, обязательно будьте рядом. Желательно, чтобы один из взрослых следил за спуском сверху, а другой встречал внизу. Если у вас маленькие дети, то лучше совсем отказаться от посещения горок», – подчеркнула специалист.Также Одинаева предупредила об опасности спускаться с горки спиной или головой вперёд. Следует всегда смотреть перед собой как при спуске, так и при подъёме.
Если же столкновение с каким-либо предметом или другим человеком неизбежно, следует упасть на бок или откатиться в сторону от прокатанной ледяной поверхности. При этом врач напомнила, что «ватрушки» неуправляемы, поэтому любая неровность может изменить их направление и стать трамплином, что приведёт к падению ребёнка.
«Обучите детей ключевым правилам поведения на горке: не начинать спуск, пока предыдущий спускающийся не отойдет в сторону. После съезда нужно как можно быстрее отползти или откатиться в сторону, чтобы не мешать другим. Важно объяснить ребенку, что переходить горку поперек нельзя, даже если кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться, оказаться под ногами у тех, кто съезжает и получить травму», — отметила главный педиатр Московской области.Новогодние праздники – это, в первую очередь, время для отдыха и позитивных эмоций, а также возможность провести время с родными и близкими. Следует помнить о мерах безопасности, чтобы не испортить праздники негативными обстоятельствами.
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Анастасия Чинкова