Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров покидает свой пост
Главред портала «Лента.ру» Владимир Тодоров покидает свой пост. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что с 1 июля временно исполняющим обязанности главного редактора станет Андрей Цыпер, который будет курировать контентную стратегию издания. Журналист будет занимать этот пост до назначения нового редактора, имя которого объявят в скором времени.
Также издание уточнило, что Тодоров решил сосредоточиться на работе с документальными проектами в онлайн-кинотеатре Okko. Ранее журналисту удавалось совмещать сразу несколько должностей: помимо главреда «Ленты.ру» он также был директором по развитию медиа Rambler&Co и продюсером в Okko.
Тодоров является самым молодым главным редактором российского федерального СМИ. Он пришёл на работу в «Ленту.ру» в 2016 году, а уже в 2017-м в возрасте 23 лет возглавил редакцию.
Читайте также: