СК начал проверку после нападения на журналистов «РЕН ТВ» в клинике в Москве
26 июня в Москве в частной косметологической клинике, расположенной в Оружейном переулке, произошел инцидент с участием съемочной группы телеканала РЕН ТВ. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты осуществляли свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, когда сотрудники клиники воспрепятствовали их работе.
По информации следственных органов, владелец клиники применил физическую силу, вытолкнув журналистов из помещения и не позволив им забрать оборудование и личные вещи. В связи с произошедшим, столичный главк Следственного комитета России организовал доследственную проверку.
В официальном сообщении подчеркивается, что будет принято процессуальное решение по итогам проверки. Ситуация привлекла внимание общественности, и многие выражают обеспокоенность по поводу нарушения прав журналистов на свободное освещение событий. Следственные действия продолжаются.
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