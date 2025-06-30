СК начал проверку после нападения на журналистов «РЕН ТВ» в клинике в Москве

30 июня 2025, 15:21

Фото: iStock/blinow61

26 июня в Москве в частной косметологической клинике, расположенной в Оружейном переулке, произошел инцидент с участием съемочной группы телеканала РЕН ТВ. Об этом пишет РИА Новости.