Прокуратура требуют возбудить уголовное дело против Юрия Дудя*
Против журналиста Юрия Дудя* требуют возбудить уголовное дело в Российской Федерации, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Дудю* грозит до двух лет лишения свободы по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Уточнялось, что журналист публиковал материалы без пометки иноагента.
Результаты прокурорской проверки направлены в Следственный комитет.
Напомним, Юрия Дудя* дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он в нарушение требований законодательства России продолжил распространение в Сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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