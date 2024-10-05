Главный редактор «Союзмультфильма» Папорова умерла в возрасте 82 лет

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Бывший главный редактор мультипликационной студии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет. Об этом пресс-служба киностудии сообщила в беседе с РИА Новости.
Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Она окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2006 года она занимала пост главного редактора «Союзмультфильма».
Накануне пресс-служба студии сообщила о смерти художницы Марины Восканьянц, которая работала на «Союзмультфильме» более 30 лет, с 1959 по 1991 годы. В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».
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Анастасия Чинкова