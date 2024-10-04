Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц

Фото: iStock/Boris Ipatov
Художник-мультипликатор Марина Восканьянц умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», заслуженный работник культуры России Сергей Капков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что художник работала на мультипликационной студии с 1959 по 1991 год. Она специализировалась на прорисовке танцевальных сцен.
В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».
Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила множество наград за своё огромный вклад в анимацию.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался российский актёр Роман Мадянов. Ему был 61 год.
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В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».
Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила множество наград за своё огромный вклад в анимацию.
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался российский актёр Роман Мадянов. Ему был 61 год.
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Анастасия Чинкова