Главный тренер ПСЖ прокомментировал возможный уход Мбаппе

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из команды после завершения текущего сезона.
«Я не буду обсуждать тему Мбаппе, пока не услышу мнение заинтересованных сторон. Когда они выскажут свое мнение, я выскажу свое. Команда всегда стоит на первом месте, клуб и его интересы превыше всего», — сказал Энрике в интервью La Source Parisienne.
15 февраля известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду по окончании контракта. По информации издания L’Equipe, футболист также предупредил «Реал» о своем желании перейти в мадридский клуб летом 2024 года.
Мбаппе, которому 25 лет, выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне 2023/24 форвард забил 31 гол и отдал 7 голевых передач в 30 матчах в различных турнирах. Вместе с парижской командой он пять раз становился чемпионом Франции.
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15 февраля известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду по окончании контракта. По информации издания L’Equipe, футболист также предупредил «Реал» о своем желании перейти в мадридский клуб летом 2024 года.
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Артем Кузьмин