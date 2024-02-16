Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о решении покинуть клуб летом

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил президенту футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду в качестве свободного агента.
Точные даты ухода пока обсуждаются сторонами, но решение окончательно — это произойдет летом 2024 года, заявил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).
По данным издания El Debate, форвард подпишет 6-летний контракт с «Реалом», с ежегодной зарплатой в размере 32 миллионов евро после уплаты налогов. Также игрок получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро от «Сливочных».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах по всем турнирам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт форварда с парижским клубом действует до июня 2024 года.
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По данным издания El Debate, форвард подпишет 6-летний контракт с «Реалом», с ежегодной зарплатой в размере 32 миллионов евро после уплаты налогов. Также игрок получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро от «Сливочных».
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Артем Кузьмин