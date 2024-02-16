Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о решении покинуть клуб летом

Президент США Джо Байден приказал начать прямые переговоры с Москвой в ответ на предполагаемую угрозу национальной безопасности, исходящую, по его мнению, из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.