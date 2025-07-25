Главный военно-морской парад в Петербурге отменен
Главный военно-морской парад в Петербурге в 2025 году не состоится. Об этом сообщил городской комитет по транспорту в своем телеграм-канале.
Отмечается, что мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. В частности, отменены салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных судов, включая парусные, гребные, моторные суда и гидроциклы.
В 2024 году парад состоялся 28 июля, в нем приняли участие как российские, так и иностранные делегации, в том числе из Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.
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