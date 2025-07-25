В Петербурге вандалы повредили плакат у львов на Дворцовой пристани
В Санкт-Петербурге вандалы испортили плакат у львов на Дворцовой пристани, который призывает беречь скульптуры. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на собеседника из Государственного музея городской скульптуры.
Ранее председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов рассказывал, что плакаты нацелены на привлечение внимания жителей и гостей Петербурга для сохранения довольно хрупкой скульптуры.
«Специалисты зафиксировали повреждения, в том числе заломы и надорванный фрагмент плаката. Мы планируем подклеить его, дальше будем наблюдать», — рассказали в музее.
Тем временем глава Междуреченска Кемеровской области Павел Камбалин также возмутился хулиганами, заметив во время обхода города, испорченные рисунками колонны, остановочные павильоны и социальные учреждения, пишет «Сiбдепо».
«Эти "наскальные рисунки" точно не украшают наш Междуреченск, а самое печальное — их наносят наши же жители. Можно долго говорить о том, что нужно усиливать патрулирование, ставить камеры, оперативно отмывать объекты. А можно провести беседу со своими детьми», — написал Камбалин в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что за хулиганство и вандализм грозит административная и уголовная ответственность.