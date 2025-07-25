В Петербурге вандалы повредили плакат у львов на Дворцовой пристани

25 июля 2025, 13:42

Фото: iStock/romanevgenev

В Санкт-Петербурге вандалы испортили плакат у львов на Дворцовой пристани, который призывает беречь скульптуры. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на собеседника из Государственного музея городской скульптуры.





Ранее председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов рассказывал, что плакаты нацелены на привлечение внимания жителей и гостей Петербурга для сохранения довольно хрупкой скульптуры.





«Специалисты зафиксировали повреждения, в том числе заломы и надорванный фрагмент плаката. Мы планируем подклеить его, дальше будем наблюдать», — рассказали в музее.

«Эти "наскальные рисунки" точно не украшают наш Междуреченск, а самое печальное — их наносят наши же жители. Можно долго говорить о том, что нужно усиливать патрулирование, ставить камеры, оперативно отмывать объекты. А можно провести беседу со своими детьми», — написал Камбалин в своем Telegram-канале.