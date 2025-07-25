Дочь Кадырова опубликовала кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем отце

25 июля 2025, 12:55

Айшат Кадырова выложила кадры с моря

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Дочь Главы Чеченской Республики показала кадры с моря на фоне сообщений об отце, который едва не утонул в Турции. Соответствующее фото девушка опубликовала в своём личном блоге.