Дочь Кадырова опубликовала кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем отце
Дочь Главы Чеченской Республики показала кадры с моря на фоне сообщений об отце, который едва не утонул в Турции. Соответствующее фото девушка опубликовала в своём личном блоге.
По информации турецких СМИ, Рамзан Кадыров накануне едва не утонул на пляже в Бодруме. Якобы во время купания политику стало плохо и он начал задыхаться. Кадырова доставили в госпиталь. Он чувствует себя удовлетворительно, но случившееся никак не комментировал.
Однако в ночь на 25 июля дочь главы Чечни опубликовала фото с пляжа. На показанном кадре видны частично скрытый за пологом из веревок причал, закат и флагшток, на котором висит яркое полотнище. Айшат не уточнила, где и когда были сделаны снимки.
Ранее сообщалось об отставке старшего сына Кадырова с поста президента футбольного клуба «Ахмат».
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