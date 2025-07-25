Владимир Путин назначил нового посла России в Польше
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовой информации.
В соответствии с указом, Михно Георгий Викторович сменит на этой должности Сергея Андреева, который ранее занимал эту позицию.
Напомним, Путин призвал жестко пресекать посягательства извне на суверенитет и ценности РФ. День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля. Президент выделил мужественную работу сотрудников Следственного комитета в зоне СВО и их добросовестное выполнение профессионального долга в целом.
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