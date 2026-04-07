Главный южнокорейский авиаперевозчик хочет снова летать в Россию
Главный южнокорейский авиаперевозчик Korean Air не исключает возможности возобновить прямое авиасообщение с Россией, но только после улучшения «текущей ситуации». Об этом пишет РИА Новости.
В авиакомпании подчеркнули, что обсуждение может состояться в будущем, если обстоятельства станут более благоприятными. Как отмечал в феврале посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, вопрос о возобновлении полетов между Южной Кореей и Россией не стоит на повестке дня.
В октябре 2025 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что стороны все‑таки обсуждают возобновление прямого авиасообщения на уровне авиакомпаний двух стран. Также стоит отметить, что в этом же месяце около сотни общественных организаций из Южной Кореи и других государств направили петицию администрации президента с требованием возобновить перелеты между Москвой и Сеулом.
Читайте также: