Российским авиакомпаниям предложили начать выполнять прямые рейсы в Бразилию
Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Федеральное агентство воздушного транспорта обратилось к российским авиакомпаниям с запросом о готовности выполнять рейсы в Бразилию. Однако это предложение было направлено только тем перевозчикам, которые располагают дальнемагистральными самолетами Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350.
Речь идет о рейсах с пересадкой для дозаправки в дружественных странах, таких как Эфиопия, Египет, Марокко и Тунис. Общее время в пути может составить около 20 часов.
Основная проблема заключается в том, что авиационные власти этих стран пока не выдали разрешения на обслуживание российских самолетов. В настоящее время российским авиакомпаниям разрешено летать только в Египет.
Уточняется, что ни одна из авиакомпаний пока не выразила готовности выполнять такие рейсы. Перевозчики сомневаются в наличии устойчивого туристического спроса на поездки в Бразилию и считают, что такие рейсы могут быть нерентабельными из-за высокой стоимости туров, которая составляет от 750 до 800 тысяч рублей с одного пассажира.
