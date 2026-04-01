Крушение военного транспортного самолета Ан-26 в Крыму: новая версия

Авиаэксперт Гусалов: птицы в двигателе могли стать причиной крушения Ан-26

В ночь на 1 апреля в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 30 человек — семь членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли.





Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой «Взгляд» предположил, что одним из факторов трагедии могло стать попадание птиц в двигатель. Он отметил, что столкновение с пернатыми — нередкая причина инцидентов в авиации. По словам специалиста, в случае отказа двигателя или системы управления контролировать параметры полета становится практически невозможно, что может привести к неконтролируемому движению машины, например, в сторону скалы.



Эксперт добавил, что пока рано делать окончательные выводы о том, что именно произошло на борту. Он также подчеркнул, что, несмотря на солидный возраст некоторых машин (отдельным Ан-26 более 50 лет), этот тип самолетов отличается высокой надежностью и считается авиационным долгожителем.



