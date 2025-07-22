Главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки

22 июля 2025, 18:45

Глеба Трифонова задержали и доставили на допрос

Фото: Istock/smolaw11

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова вместе с коллегой задержали 22 июля в Москве. Следователи подозревают их в даче взятки. Они доставлены на допрос. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.