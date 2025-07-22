Главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки
Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова вместе с коллегой задержали 22 июля в Москве. Следователи подозревают их в даче взятки. Они доставлены на допрос. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Трифонова и его коллегу, чьё имя не назвали, задержали по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве продолжают «активную работу со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией».
Отмечается, что документы и электронные носители информации, обнаруженные в ходе обысков, изъяты, так как имеют важное значение для расследования.
Помимо этого, в СК РФ заявили, что на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции, которых доставят в Москву для проведения следственных действий.
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