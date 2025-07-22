Журналисты «Базы» остались без связи после обыска
В офисе издания «База» проходят оперативно-разыскные мероприятия, сообщается в телеграм-канале, связанном с изданием. Правоохранительные органы изъяли из офиса телефоны, компьютеры и документы.
Два журналиста, находящиеся в редакции, сейчас лишены связи, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток увезли в отделение полиции, у нее забрали всю техническую технику.
Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова остается неизвестным, связь с ним отсутствует. Напомним, в редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские. Речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.
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