Достижения.рф

Журналисты «Базы» остались без связи после обыска

Фото: IStock/Dzurag

В офисе издания «База» проходят оперативно-разыскные мероприятия, сообщается в телеграм-канале, связанном с изданием. Правоохранительные органы изъяли из офиса телефоны, компьютеры и документы.



Два журналиста, находящиеся в редакции, сейчас лишены связи, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток увезли в отделение полиции, у нее забрали всю техническую технику.

Местонахождение главного редактора Глеба Трифонова остается неизвестным, связь с ним отсутствует. Напомним, в редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские. Речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0