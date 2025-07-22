Задержаны полицейские, передававшие служебную информацию telegram-каналу «База»
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании нескольких сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел, которые сотрудничали со СМИ и передавали служебную информацию Telegram-каналу «База».
По предварительным данным, задержанные передавали конфиденциальные данные, которые затем становились публичными.
Задержаны полицейские из Белгородской области, Краснодарского края и Красноярского края. Всем участникам этой схемы будет проведена правовая оценка. В это время, по информации «Базы», главред издания и пятеро сотрудников находятся в здании следственного управления Следственного комитета России по ЦАО Москвы.
Напомним, в редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские. Речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов. Журналисты «Базы» остались без связи после обыска.
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