Главный редактор рязанского СМИ «Своя колокольня» задержан за вымогательство
По информации ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержан главный редактор интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров. Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у представителя рязанского адвокатского сообщества.
По данным следствия, он требовал деньги под угрозой распространения личных и порочащих сведений, способных навредить репутации человека. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
Сейчас он доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.