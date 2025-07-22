Главный редактор рязанского СМИ «Своя колокольня» задержан за вымогательство

22 июля 2025, 18:16

Фото: iStock / YakobchukOlena

По информации ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержан главный редактор интернет-издания «Своя колокольня» Михаил Комаров. Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у представителя рязанского адвокатского сообщества.





По данным следствия, он требовал деньги под угрозой распространения личных и порочащих сведений, способных навредить репутации человека. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.



Сейчас он доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.





