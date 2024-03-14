Главнокомандующий ВСУ объявил о ротации войск на запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на направлении в Запорожье.
Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений в Запорожье, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта. Сырский подчеркнул, что главная цель ротации - замена военных подразделений, которые длительное время находились на передовой линии обороны.
Ранее Сырский отметил, что противостояние беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стало одним из приоритетных вопросов. По его мнению, страна, которая сможет выиграть в гонке по применению РЭБ, обретет преимущества в конфликте.
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Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений в Запорожье, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта. Сырский подчеркнул, что главная цель ротации - замена военных подразделений, которые длительное время находились на передовой линии обороны.
«Это поможет успокоить обстановку и положительно скажется на духовно-психологическом настроении», — подчеркнул главком ВСУ.Он также сообщил о насыщенных боях в районе Работино и Вербового.
Ранее Сырский отметил, что противостояние беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стало одним из приоритетных вопросов. По его мнению, страна, которая сможет выиграть в гонке по применению РЭБ, обретет преимущества в конфликте.
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Артем Кузьмин