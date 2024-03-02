Сырский начал чистки в ВСУ после бегства из Авдеевки

Минобрнауки к концу приемной кампании создадут в вузах необходимые условия для пересдачи одного предмета ЕГЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что ученик сможет пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузы.