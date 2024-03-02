Сырский начал чистки в ВСУ после бегства из Авдеевки

Генерал-полковник Александр Сырский, новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, опубликовал заявление в социальных сетях после своего визита на Авдеевское направление, где продолжается наступление российских вооруженных сил после отступления украинских войск из Авдеевки.
Главнокомандующий отметил, что в течение трех дней он изучал причины, по которым некоторым бригадам удается удерживать позиции, а другим — нет, несмотря на одинаковые показатели вооружения и техники.
Он подчеркнул роль командиров бригад в этом процессе, отметив, что их уровень подготовки, опыт и способность принимать взвешенные решения играют решающую роль. Кроме того, командиры должны осознавать свою полную ответственность за выполнение задач и за жизнь своих подчиненных.
Сырский также объявил о принятии кадровых решений, включая увольнение тех командиров бригад, которые не владеют ситуацией и принимают действия, угрожающие жизни и здоровью подчиненных.
Дополнительно он решил направить группы специалистов в бригады, где выявлены проблемы с подготовкой.
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Он подчеркнул роль командиров бригад в этом процессе, отметив, что их уровень подготовки, опыт и способность принимать взвешенные решения играют решающую роль. Кроме того, командиры должны осознавать свою полную ответственность за выполнение задач и за жизнь своих подчиненных.
Дополнительно он решил направить группы специалистов в бригады, где выявлены проблемы с подготовкой.
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Артем Кузьмин