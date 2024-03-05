Сырский доложил шефу Пентагона о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил текущую ситуацию на линии фронта и изменения, происходящие на различных направлениях. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня был важный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым мы проинформировали главу Пентагона о текущей обстановке на фронте и обсудили изменения, происходящие на ключевых направлениях», — отмечается в сообщении.Главнокомандующий также подчеркнул, что проводится активная работа по обеспечению потребностей украинской армии.
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