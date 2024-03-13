Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.
Он написал в своем Telegram-канале, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил позиции подразделений ВСУ на передовой.
Он также уточнил, что после анализа и оценки сложившейся обстановки были приняты решения усилить резервами, боеприпасами и средствами РЭБ этих подразделений. Сырский выразил надежду на то, что это поможет усилить оборону ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения.
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«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — написал Сырский.
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Элина Позднякова