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Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте

13 марта 2024, 16:36

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.
Он написал в своем Telegram-канале, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил позиции подразделений ВСУ на передовой.

«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино», — написал Сырский.


Он также уточнил, что после анализа и оценки сложившейся обстановки были приняты решения усилить резервами, боеприпасами и средствами РЭБ этих подразделений. Сырский выразил надежду на то, что это поможет усилить оборону ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения.

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В зоне спецоперации заметили трелевочный трактор с зенитной пушкой АЗП-57
13 марта 2024, 16:59

Фото iStock/Alexander Novikov

В зоне спецоперации заметили гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, на котором красуется зенитная пушка АЗП-57. Фотографию такой машины опубликовал Telegram-канал «Артиллерия».
Таким образом, на снимке запечатлен трактор, а в его задней части установили зенитную пушку АЗП-57.

«Трелевочный трактор ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-мм автоматическую зенитную пушку АЗП-57 комплекса С-60. Гантрактор якобы применялся штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.

Изначально ТДТ-55 предназначался для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Он имеет турбодизельный двигатель и приспособлен для работы в сложных лесных условиях.

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#трактор
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Армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС РФ прорвали линию фронта на двух направлениях в Запорожской области
13 марта 2024, 16:29

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российские военные прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, украинские военные быстро возведут новые укрепления за линией фронта.

«Наши воины смогли прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — в направлении Ореховского, в районе села Работино, и Времевского направления — и закрепились на выбитых у противника опорных пунктах», — сообщил Рогов.
Он также отметил, что украинские военные усиленно укрепляют позиции, вкапывая железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, а также организуют коридоры связи, опасаясь наступления российских вооруженных сил.

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#военные
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#рф
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Полковник Ходаренок рассказал, какие удары нанесут ВСУ по России в дни выборов
Полковник Ходаренок: ВСУ задумывают провести рейд тысячи БПЛА
13 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы Украины в дни проведения выборов президента России могут попытаться нанести удары по объектам на территории РФ.
Такое мнение высказал военный обозреватель сайта «Газета.Ru» Михаил Ходаренок.

По словам, потенциальными целями для атак беспилотных воздушных аппаратов ВСУ могут стать объекты топливно-энергетического комплекса страны (включая газопроводы и нефтепроводы), аэродромы Военно-космических сил России, а также критически важные элементы инфраструктуры (прежде всего, ключевые мостовые сооружения, включая Крымский мост), военные формирования и административно-политические центры.

Кроме того, эксперт напомнил, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, в который войдут управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System) для систем HIMARS. Согласно сообщению Wall Street Journal, Пентагон уже готов предоставить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 160 километров (по всей видимости, речь идет о модели MGM-140A ATACMS Block 1).

Пока не идет речь о поставках Вооруженным Силам Украины ракет таких типов, как MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU), MGM-164 ATACMS 2000 и MGM-164 ATACMS 2000 MOD, обладающих дальностью стрельбы 300–310 километров. В связи с этим Михаил Ходаренок считает, что необходимо подготовиться к защите от воздушных атак и указанных видов оружия.

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Минобороны: Российские военные уничтожили очередной ЗРК Patriot под Харьковом
13 марта 2024, 14:52

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Российские военные в Харьковской области поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Как уточняется в сводке российского оборонного ведомства, помимо этого, было нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в 129 районах. Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 10 снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Град» и три управляемые авиационные бомбы, а также 136 беспилотников.

На прошлой неделе сообщалось, что ударом российской ракеты «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР были уничтожены системы украинской ПВО, в том числе две установки ЗРК Patriot. Отмечается, что уничтожение дорогостоящей американской техники серьёзно и не в лучшую сторону сказывается на способности ВСУ отражать удары с воздуха.

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#ракеты
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ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России
МО РФ: 250 бойцов ВСУ ликвидированы при попытке прорваться на территорию РФ
13 марта 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные сорвали попытка ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили порядка 250 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.

Уточняется, что потери противника при попытке прорыва на территорию России составили порядка 250. Также российские бойцы уничтожили семь танков, семь американских БМП «Bradley», два бронетранспортера, американскую гаубицу М777 и другое вооружение.

Напомним, 12 марта украинские ДРГ попытались прорваться на территорию Курской и Белгородской областей. Силами армии России и пограничников диверсанты были отброшены на исходные позиции, после чего по ним были нанесены удары из различного вооружения.

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#вооружения
#рф
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Армия России уничтожает новую линию обороны ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС РФ превентивно уничтожают линию обороны ВСУ в Запорожской области
13 марта 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России наносит предупреждающие удары по новым линям обороны, которые строят ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ сейчас строят сразу несколько линий обороны на подконтрольной Украине территории региона. Все они находятся на расстоянии от трех до 20 км от линии фронта.

«На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами», — цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он подчеркнул, что замысел ВСУ является понятным для российской армии. По словам Рогова, ВС РФ наносит в основном наносит удары по первой линии украинской обороны, которая строится вдоль линии боевого соприкосновения.

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#военные
#новости
#всу
#вс рф
#рогов
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Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
13 марта 2024, 13:36

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине должна заменить 330 тысяч военных, которые находятся в зоне боевых действий. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на украинское Минобороны.
«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в статье.

При этом уточняется, что всего на Украине хотят мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. Остальные 170 тысяч должны будут удовлетворить другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боевых действий.

Также издание утверждает, что из 11,1 млн украинских мужчин призывного возраста только 3,7 млн могут быть мобилизованы. Остальные же либо уже воюют, либо являются инвалидами. Также некоторые из них проживают за границей или имею бронь.

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Подмосковные волонтеры доставили гумпомощь в Дом милосердия на Донбассе
13 марта 2024, 13:07

Фото: Хавива Фонина

Волонтёры Подмосковья привезли продукты в Дом милосердия на Донбассе. Об этом сообщил корреспондент.
В Дом милосердия города Мариуполя участники волонтерского движения «Zа нами Победа» доставили продукты, матрасы и постельное белье. Приют расположен в храме Царственных Страстотерпцев.

В храме помощь оказывают людям с ОВЗ и жителям Донбасса, которые лишились крова из-за обстрелов.

«Прихожане храма Петра и Павла из Москвы и общественники Подмосковья собирают вещи, мебель, продукты, и мы передаём всё, что привезли волонтёры к нам в Мариуполь. В Доме милосердия сейчас находятся 18 жителей Донбасса. Среди них есть люди, которые остались без ног, лишились зрения. Состав приюта меняется: кто-то получает разовую помощь и уходит, поступают новые люди, которые нуждаются в поддержке», — поделился настоятель храма Отец Игорь.

Стоит отметить, что волонтеры на постоянной основе оказывают помощь храму, в особенности в восстановление документов и доставкой продуктов, а также средств первой необходимости.

Кроме этого, настоятель добавил, что в скором времени планирует организовывать культурные программы для тех, кто проживает в Доме милосердия.

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#приют
#продукты
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#отец
#волонтеры
#мариуполь
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Росгвардия уничтожила несколько десятков боевиков ВСУ при попытке прорыва границы с РФ
Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва под Белгородом
13 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/vadimrysev

Артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область, сообщили в ведомстве.
ВСУ попытались проникнуть на территорию Белгородской области ночью 12 марта. Всего в операции были задействовано 300 боевиков. В результате массированного удара Росгвардией по силам противника, было уничтожено 30 боевиков и 2 минометных расчета.

Прежде о попытке прорыва ДРГ Украины на территорию России сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что противник намеревался пересечь границу сразу на трех направлениях, однако был отбит российскими бойцами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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