Главную новогоднюю елку страны спилили в городском округе Щелково

Фото: Радио 1
Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров. Щелково – рекордсмен по количеству выбранных новогодних красавиц, уже в третий раз отсюда отправляется в Кремль главная елка страны.
Событие организовано Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Московской области и Администрацией городского округа Щелково.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Традиционный отбор елок начался летом и длился несколько месяцев. В этом году выбор стоял между 30 лесных елей. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования к дереву: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.
Фото: Радио 1
Также отдельное внимание при выборе уделили внешнему виду елки. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный цвет хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда техники к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково были задействованы спутниковые фотографии.
Фото: Радио 1
Читайте также:
В Московской области создали первый природно-исторический комплекс.
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз.
Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области.
Фото: Радио 1
«Мы в 24-й раз уже спиливаем новогоднюю елку и отвозим ее на Соборную площадь Московского Кремля. Спасибо всем, кто учавствует в этом мероприятии. Всем зрителям желаю здоровья и успехов в предстоящем году», – поделилися заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Коччанов.
Фото: Радио 1
Традиционный отбор елок начался летом и длился несколько месяцев. В этом году выбор стоял между 30 лесных елей. Специальная комиссия проверяет деревья по строгим критериям. Главные требования к дереву: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.
Фото: Радио 1
Также отдельное внимание при выборе уделили внешнему виду елки. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный цвет хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор – возможность удобного подъезда техники к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Впервые в поиске кремлевской елки в Щелково были задействованы спутниковые фотографии.
Фото: Радио 1
«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей родины, Московский Кремль. Миллионам людей она будет давать ощущение наступающего Нового года и праздника, нести тепло, уют в наши дома, – отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.Напомним, что через несколько дней, 13 декабря, главную новогоднюю елку привезут и поставят на Соборную площадь. Настоящую ель там устанавливают с 1996 года. Уже 17 лет, с 2007-го, ее спиливают исключительно из Московской обалсти.
Читайте также:
В Московской области создали первый природно-исторический комплекс.
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз.
Свыше 9 тысяч человек посетили лыжные трассы в Московской области.
Дана Игумнова