В Московской области создали первый природно-исторический комплекс. 

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На территориях Ленинского городского округа и городского округа Домодедово создадут природно-исторический комплекс «Горковский» площадью более 2 тыс га. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Оно опубликовано на сайте регионального правительства.
Также документ утверждает границы природно-исторического комплекса. Согласно постановлению, площадь охраняемой территории составит 2 216,70 га.
Ранее сообщалось, что в ходе обследования в этой зоне подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, в «Горковском» выявлены ценные экосистемы – например, смешанные леса разных типов, луга, растительные сообщества долин малых рек.
Археологи нашли там артефакты дьяковской культуры, селища и курганные комплексы вятичей ХI – ХIII веков.
Проект создания природно-исторического комплекса «Горковский» согласовало в июне Министерство природных ресурсов и экологии России.
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Ранее сообщалось, что в ходе обследования в этой зоне подтвердилось местообитание нескольких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Московской области. Кроме того, в «Горковском» выявлены ценные экосистемы – например, смешанные леса разных типов, луга, растительные сообщества долин малых рек.
Проект создания природно-исторического комплекса «Горковский» согласовало в июне Министерство природных ресурсов и экологии России.
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Лора Луганская