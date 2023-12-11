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В Щёлкове спилят главную новогоднюю ёлку России

11 декабря 2023, 10:15
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

В подмосковном Щёлкове сегодня спилят главную новогоднюю ёлку России, передаёт ТАСС.
84-летнее дерево выбрала отборочная комиссия из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.

За два дня 25-метровое дерево планируют упаковать и уложить на автомобильную платформу. А вечером в среду, 13 декабря, ель доставят в Кремль, где установят на Соборной площади на все новогодние праздники.


Живую ёлку в Кремле устанавливают с 1996 года. В 2001 – 2005 годах сильные морозы помешали спилить и перевезти дерево, и его пришлось заменить искусственным.

В 2005 и 2006 годах Соборную площадь украшали ели с родины Деда Мороза – из Великого Устюга, а с 2007 года ёлки доставляют из Подмосковья. Так, в прошлом году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа.

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#ёлка
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#подмосковье
#московская область
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Стартовал отбор площадок для конкурса молодёжных проектов
11 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/rusak

Приём заявок на отбор 2024 года проходит с 30 ноября по 18 декабря 2023 года.
Принять участие в отборе могут исполнительные органы субъектов РФ и некоммерческие организации, которые проводят всероссийские, окружные, межрегиональные, региональные и муниципальные молодежные площадки в период с 1 марта по 20 октября 2024 года. 

Заявки на участие принимаются в электронном виде с помощью межведомственного электронного документооборота (МЭДО), на бумажном носителе – по адресу Федерального агентства по делам молодежи: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2. 

Ранее сообщалось, что конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде. 

С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.

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#новости
#общество
#площадки
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В России стартует конкурс для молодых педагогов
В России стартует II Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики»
11 декабря 2023, 12:23

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учителя России смогут принять участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Института гуманитарного образования и информационных технологий.
По словам создателей конкурса, целью мероприятия является профессиональное взаимодействие педагогов из разных регионов России для обмена опытом, взаимной поддержки, мотивации и поднятия самооценки. 

Приём конкурсных работ стартует 10 января и продолжится до 30 марта 2024 года. 

Победителей конкурса объявят 10 мая. 

В институте рассказали, что многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой адаптации при вхождении в профессию. Чтобы помочь педагогам справиться с этим периодом ИГУМО совместно с Комитетом науки, образования и культуры Совфеда РФ запустил Всероссийский онлайн-проект «Школа молодых педагогов». В рамках этого проекта в 2023 году уже состоялся I Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики». В нём приняли участие порядка 500 молодых учителей со всей России. 

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#россия
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#доброе
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Главную новогоднюю ёлку России спилили в Подмосковье и нарядят к 22 декабря
11 декабря 2023, 12:20

Фото: Радио 1

В деревне Новопареево Щёлковского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку России, передаёт корреспондент «Радио 1».
84-летнюю ель высотой 25м выбрала отборочная комиссия из нескольких десятков вариантов. Два дня уйдут на то, чтобы упаковать дерево и уложить его на автомобильную платформу для транспортировки в Москву.  
«В этом году главное новогоднее дерево страны спиливают и транспортируют на Соборную площадь Московского Кремля в 24-й раз. Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего», – сказал замначальника Главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов.  
По его словам, к 22 декабря ёлка уже будет наряжена. 
«Городской округ Щёлково – рекордсмен по количеству новогодних елей, которые были отправлены в Кремль. В 2021 году мы уже отправляли в туда ель, как и в 2018 году. Для нас очень почётно, стало такой доброй традицией. Мы готовились к сегодняшнему мероприятию. Ель очень красивая, действительно, крутая», – поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков
Он добавил, что в этом году новогодняя ель была выбрана с помощью спутника.  Сообщается, что вечером 13 декабря ель будет доставлена в Кремль. Её установят на Соборной площади на все новогодние праздники.

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#ёлка
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#подмосковье
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье
11 декабря 2023, 12:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал какие кадровых изменения произошли в Подмосковье.
В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Черноголовка, Жуковский, Реутов и Ленинский.

«В черноголовке к исполнению обязанностей приступил Роман Хожаинов. Он белее 10 лет работает в Черноголовке , отвечал за ЖКХ. Он надеюсь, что будучи главной комплексно подойдете к очень важной для нас территории — Наукограду и обеспечите дальнейший порядок и развитие. <…>  Регулярные общение, встречи и приемы граждан с гражданами всей команды имеют важное значение» », – отметил Андрей Воробьёв.

Также новыми главами стали Борис Аукбаиров в Жуковском, Филипп Науменко в Реутове, Станислав Каторов в Ленинском городском округе. 

«Также важные перемены у нас произошли в Серпухове. Хочу поблагодарить всех причастных в организации и проведении выборов в Серпухове. Это важный этап и большие вызовы в изменениях Протвино, Пущино, Оболенск, Серпухов. Все это требует нашего особого внимания», - подчеркнул губернатор.

Кроме этого, экс-глава Жуковского Юрий Прохоров возглавил муниципальный совет депутатов.

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#станислав каторов
#развитие
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Меркурий в ретрограде: гороскоп для всех знаков зодиака с 11 по 17 декабря
11 декабря 2023, 11:54

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Благоприятное время для возвращения к старым делам и исправления их недочётов. Как и на что распределить свои силы в период с 11 по 17 декабря «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен захочет взяться за все сразу. И ему всё удастся, а часть дел решаться сами собой.
 
Тельцу поможет спокойная уверенность в себе и уравновешенность. Обмен мыслями, будет приятным и результативным.
 
Близнецам лучше не торопиться. Успех придёт к ним, если постепенно идти к цели. 
 
Раку на этой неделе надо быть в курсе новейших тенденций в его профессии.  Наступает хорошее время для обучения и освоения нового опыта.
 
Лев проявит благородство и покровительство друзьям. На выходных ему нужно выйти в свет и блеснуть во всей красе.
 
Деве поможет проницательность и умение держать концентрацию на важных делах.
 
Весы станут более обаятельными и ловкими в общении. Им следует обратить внимание на свой приятный голос и умело сделать на этом акцент.
 
Скорпиону деньги надо тратить осмотрительно и следить, чтобы щедрость не перешла в расточительность.  
 
Стрелец ощутит прилив оптимизма и энтузиазма. Его жизнерадостность будет притягивать к нему людей. Он легко заведёт новые знакомства 
 
Козерогу надо себя подбодрить и похвалить. Ему желательно отметить все свои достижения за последнее время и оценить тот вклад, который он сделал для реализации своих целей.
 
Водолею важно не втягиваться в авантюры. Последствия могут оказаться совершенно неожиданными. 
 
Рыбам нужно проявить ответственность и осторожность в финансовой сфере.

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#зодиак
#рекомендации
#астрология
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Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
11 декабря 2023, 11:40

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

11 декабря в законную силу вступают поправки, которые регулируют правила выезда и въезда в Россию. О том, в каких случаях загранпаспорт может быть признан недействительным, куда и как сдать документ, и как его получить обратно при устранении условий, ограничивающих беспрепятственный выезд из страны, расскажет редакция «Радио 1».

В России вступили в силу новые правила выезда за границу


Кроме заграничных паспортов, изменения в законодательстве затронут служебные и дипломатические паспорта. Поправки устанавливают 15 оснований, по которым документ может быть признан недействительным. В перечень входят: утеря паспорта, изменение данных его владельца, прекращение российского гражданства, истечение срока действия документа или его оформление по поддельным данным и т.д.

Изменения также коснутся учета паспортов. Прежде МВД фиксировало только информацию о выданных документах, но с 11 декабря 2023 года ведомство также будет осуществлять контроль за недействительными паспортами.

Кому запретят выезд из России


После вступления поправок в законную силу 11 декабря 2023 года, беспрепятственно покидать страну смогут не все категории граждан. Выезд из России будет запрещен подозреваемым и обвиняемым в уголовных преступлениях, банкротам, должникам, военнослужащим ВС РФ и работникам федеральных органов власти, которые проходят военную службу.

Также речь идет об имеющих доступ к гостайне, работниках ФСБ и тех, кто был уволен со службы в течение пяти лет, а также сообщившим о себе заведомо ложные сведения.

Кроме того, покинуть страну не смогут призванные на срочную военную службу или мобилизованные.

Что делать, если потерял паспорт в другой стране
Что делать, если потерял паспорт в другой стране

Ограничить выезд из России могут судебные приставы, если задолженность гражданина превышает 30 тысяч рублей. Покинуть страну не смогут должники по алиментам, и те, кто имеет задолженность более 10 тысяч рублей, если истекли два месяца после того, как срок на добровольную уплату задолженности закончился.

Перед планированием поездки, лучше уточнить информацию о наличии или отсутствии задолженностей в Федеральной службе судебных приставов.

Кому нужно сдавать загранпаспорт


В соответствии с поправками, россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение после того, как получили уведомление об ограничении их выезда из страны. Однако это правило действует только в трех случаях:  при допуске к сведениям, содержащим государственную тайну, при призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу, после увольнения из органов ФСБ.


Как и куда сдать загранпаспорт


Принимать документы будут органы власти, которые прежде их выдавали, например МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, которая применила к гражданину это ограничение. Ведомство оформит акт приема-передачи в двух экземплярах — для владельца паспорта и уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.


Порядок получения загранпаспорта обратно


Если ограничение на выезд было связано с призывом, получить загранпаспорт обратно можно только при предъявлении ведомству военного билета с отметкой об окончании службы. В случае запрета выезда по другим основаниям, россиянин может вернуть документ в день обращения, если ограничение было снято.

Если россиянин подает заявление не по месту хранения документа, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта
Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта

Что будет, если не сдать загранпаспорт


Установленный перечень оснований недействительности загранпаспортов, в настоящее время не предусматривает штрафы или иные меры наказания для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно. Однако покинуть страну при ограничениях на выезд все равно не получится.

В России с июля 2024 года вырастет госпошлина на загранпаспорт


С 1 июля 2024 года госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится на 20%. За документ нового образца россиянам придется заплатить 6000 рублей. Соответствующий закон прежде подписал президент России Владимир Путин.
 
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#мвд
#хранение
#фсб
#приставы
#загранпаспорт
#правила
#поправки
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Роскомнадзор подтвердил отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»
Роскомнадзор подтвердил, что не нашёл нарушений в сериале «Слово пацана»
11 декабря 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор не обнаружил нарушений законодательства РФ в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала проверить новый российский сериал на наличие пропаганды опасного образа жизни для подростков. Следственный комитет РФ и Роскомнадзор приступили к расследованию 

В результате проведённой проверки Роскомнадзор не обнаружил факта нарушения законодательства, о чём сообщила зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталья Орлова. 

Комментируя заявление депутат, пресс-служба Роскомнадзора подтвердила её слова. 

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#роскомнадзор
#сериал
#нарушение
#закон
#россия
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В России начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости
11 декабря 2023, 11:11

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российских водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости установленными «динамическими информационными табло» и «знаками переменной информации». Об этом сообщается в проекте постановления правительства, который опубликовал Минтранс.
Отмечается, что «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации», как правило, устанавливаются на крупных магистралях. Их показатели меняются при ухудшении погоды. В настоящее время штрафы за нарушение таких требований не выписываются, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. 

В проекте уточняется, что для наложения штрафа необходима фотография, на которой будет виден автомобиль и табло с ограничениями. 

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Коммерсантом», что в Правилах дорожного движения отсутствуют определения понятий «динамическое информационное табло» и «знак переменной информации», поэтому не совсем понятно, как будут штрафовать водителей. 

А эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман добавил, что не исключены случаи, когда авто будет заснято в момент переключения значений табло, поэтому также не понятно, как будут классифицироваться такие ситуации. 

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#гибдд
#правила
#ограничение
#штраф
#водители
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Юрист Соловьев призвал наказать картели, виновные в завышении цен на яйца
11 декабря 2023, 10:56

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Рост цен на яйца в стране может быть вызван картельным сговором бизнеса.
Так считает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, уголовная статья за это нарушение в России не работает, пишет Общественная Служба Новостей. Юрист призвал российские страны «перестать миндальничать» с компаниями, «залезающими в карман» к россиянам.

В России за картельный сговор существует ответственность административная и уголовная по статье 178 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом назначается оно только в крайних случаях, говорит юрист. 

Для применения наказания необходимо доказать несколько признаков, в их числе наличие картельного сговора и общественно опасные последствия.

«Никто не боится последствий, поэтому правоохранителям приходится искать дополнительные нарушения у обнаглевших бизнесменов, чтобы привлечь их к ответственности за них. Это может быть злоупотребление полномочиями, неуплата налогов и многое другое. Так что к картелям применяют административные наказания и штрафы»,-говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. 
По мнению юриста, в России недооценивают опасность, которую представляют картельные сговоры. 

«Думаю, если на то будет политическая воля, проблему удастся решить, и цены на яйца, как и на другие товары народного потребления, не будут бить по карманам россиян», — сказал в заключении юрист Иван Соловьёв. 
Ранее сообщалось, что в Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки, сообщила в своём Telegram-канале вице-губернатор Юлия Щедрина. По её словам, регион обеспечен куриными яйцами на 200%, и никакого дефицита этого продукта сейчас нет.

В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.

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#яйца
#продукты
#цены
#бизнес
#россия
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