В Щёлкове спилят главную новогоднюю ёлку России

Фото: Фотобанк МО
В подмосковном Щёлкове сегодня спилят главную новогоднюю ёлку России, передаёт ТАСС.
84-летнее дерево выбрала отборочная комиссия из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.
За два дня 25-метровое дерево планируют упаковать и уложить на автомобильную платформу. А вечером в среду, 13 декабря, ель доставят в Кремль, где установят на Соборной площади на все новогодние праздники.
Живую ёлку в Кремле устанавливают с 1996 года. В 2001 – 2005 годах сильные морозы помешали спилить и перевезти дерево, и его пришлось заменить искусственным.
В 2005 и 2006 годах Соборную площадь украшали ели с родины Деда Мороза – из Великого Устюга, а с 2007 года ёлки доставляют из Подмосковья. Так, в прошлом году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа.
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За два дня 25-метровое дерево планируют упаковать и уложить на автомобильную платформу. А вечером в среду, 13 декабря, ель доставят в Кремль, где установят на Соборной площади на все новогодние праздники.
В 2005 и 2006 годах Соборную площадь украшали ели с родины Деда Мороза – из Великого Устюга, а с 2007 года ёлки доставляют из Подмосковья. Так, в прошлом году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа.
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Лора Луганская