Главой департамента военного имущества МО РФ назначили Евгения Логвинова

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Главой департамента военного имущества Минобороны России назначили Евгения Логвинова. Соответствующая информация появилась на сайте МО РФ. Ранее он возглавлял ФГУП «Госзагрансобственность».
«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации», — указано на сайте министерства.Вместо Логвинова руководить ФГУП «Госзагрансобственность» будет первый замгендиректора Михаил Мамонов с приставкой «врио», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента России. По данным агентства, его назначили 2 июля без освобождения от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
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