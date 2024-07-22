Фото: Фотобанк Московской области
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы МЧС России Романа Курынина. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее Курынин руководил Росздравнадзором по Москве и Московской области, в 2023 году глава МЧС России Александр Куренков удостоил его награды за спасение стюардессы, потерявшей сознание во время полета.
В конце марта 2023 года Владимир Путин снял полковника Александра Чуприяна с должности первого заместителя главы МЧС России. Одной из причин ухода Чуприяна могла стать реформа отряда «Центропас».
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Александр Климов