Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — замминистра обороны РФ

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Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Соответствующий указ президента о новом назначении опубликован на официальном портале правовой информации. В оборонном ведомстве Цивилёва будет курировать вопросы социальной сферы. Ранее она говорила, что, работая в фонде «Защитники Отечества», она уже набралась достаточного опыта в плане организации оказания помощи участникам спецоперации и их семьям.
На протяжении всей трудовой биографии Цивилёва непрерывно повышала уровень образования в соответствии с занимаемыми должностями. В ее копилке знаний, помимо медицинского института, диплом РУДН по специальности «менеджмент здравоохранения», Государственного университета управления, где она получила специальность «управление организацией», а также РАНХиГС по профилю «мастер делового администрирования». В прошлом году чиновница получила учёную степень кандидата эконмических наук.
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