Путин назначил Сергея Бутина на пост первого замминистра МИД РФ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бутина на пост первого заместителя министра иностранных дел России. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что Бутина освобождают от занимаемой должности и назначают на новую.
Указ вступил в силу с момента подписания 17 августа.
Сергей Бутин родился в 1964 году. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Владеет английским и японским языками. В начале карьеры работал на нескольких дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и в других странах, в частности, в Японии.
До назначения на пост первого замглавы МИД, с мая 2023 года был заместителем министра иностранных дел по вопросам кадровой работы и генерального секретариата.
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Указ вступил в силу с момента подписания 17 августа.
Сергей Бутин родился в 1964 году. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Владеет английским и японским языками. В начале карьеры работал на нескольких дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и в других странах, в частности, в Японии.
До назначения на пост первого замглавы МИД, с мая 2023 года был заместителем министра иностранных дел по вопросам кадровой работы и генерального секретариата.
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Анастасия Чинкова