Главой Минсельхозпрода Подмосковья назначен Сергей Двойных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначен Сергей Двойных, ранее занимавший должность замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
Ключевой задачей министерства Двойных назвал поддержку тех, кто ведёт хозяйственную и научную деятельность в агропромышленном комплексе региона.
Он пояснил, что меры поддержки в сфере АПК должны стать ещё более доступными, а эффект от них — ещё более ощутимым.
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«В Подмосковье развиты сфера производства и сельскохозяйственная отрасль. (…) Помимо развитой агропромышленной инфраструктуры, Подмосковье активно развивается и по линии науки, у региона большой потенциал. Наша задача — помочь работе фермеров, предпринимателей и учёных», — сказал Двойных.
Он пояснил, что меры поддержки в сфере АПК должны стать ещё более доступными, а эффект от них — ещё более ощутимым.
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Лев Каштанов