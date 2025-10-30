Главред ASTRA* Чумакова** пополнила список террористов и экстремистов
В обновленный список террористов и экстремистов вошла главный редактор интернет-портала ASTRA* Анастасия Чумакова**. Сведения об этом опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
Согласно официальным данным, Чумакова Анастасия Ивановна** родилась 21 июня 1992 года в Ульяновске. Ранее в отношении неё было возбуждено несколько административных дел за нарушение законодательства об иностранных агентах.
Судебная практика показывает, что журналистка неоднократно привлекалась к ответственности. Заволжский районный суд Ульяновска рассмотрел шесть административных дел против Чумаковой**. По каждому из них предусматривались штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц.
Интернет-портал ASTRA* был включён в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ 25 октября 2024 года. Создатель и главный редактор издания в настоящее время находится за пределами России.
Читайте также: