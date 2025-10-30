Главред ASTRA* Чумакова** пополнила список террористов и экстремистов

30 октября 2025, 00:21

Росфинмониторинг внес главреда ASTRA* Чумакову** в список террористов и экстремистов

Фото: istockphoto / Ludmila Kapustkina

В обновленный список террористов и экстремистов вошла главный редактор интернет-портала ASTRA* Анастасия Чумакова**. Сведения об этом опубликованы на сайте Росфинмониторинга.