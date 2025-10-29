Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову стало плохо в СИЗО из-за проблем с сердцем
Влиятельный миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в убийстве, почувствовал себя плохо в следственном изоляторе. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
У предпринимателя обострились проблемы с сердцем. Помимо этого, врачи диагностировали у Сулейманова обострение почечной недостаточности. Изначально его содержали в СИЗО «Капотня», но затем перевели в «Матросскую Тишину».
Причиной перевода стали проблемы с получением жизненно важных лекарств, которые прописали врачи. В новой больнице медики наблюдают за его состоянием. Адвокаты Сулейманова заявляют, что этих мер недостаточно. Они предполагают, что в ближайшее время суд может перевести их подзащитного под домашний арест.
