Дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Тарасовой направили в суд
Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно информации источника, дело артистки будет рассматриваться в Домодедовском суде. Дата начала процесса пока не определена, сообщил он.
28 августа Аглаю Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово» при попытке пронести вейп, внутри которого обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие квалифицировало действия актрисы по статье 229.1 УК РФ.
Домодедовский суд Московской области избрал для Тарасовой меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Ей запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.
