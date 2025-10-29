Дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Тарасовой направили в суд

29 октября 2025, 19:55

Аглая Тарасова (Фото: Инстаграм* @aglayatarasova)

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.