Суд рассматривает дело певицы Наоко об исполнении песен иноагентов в Петербурге
В Ленинском районном суде Санкт‑Петербурга стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, известной под псевдонимом Наоко.
Об этом сообщает «Фонтанка» в своём Telegram‑канале.
По информации издания, ей предъявили обвинение в публичной дискредитации армии России. Полиция усмотрела соответствующий смысл в строках песни Монеточки* (Елизавета Гырдымова)* «Ты солдат», которую фигурантка пела у метро.
Ранее сообщалось, что солистку Stoptime Логинову перевезли из спецприемника в Петербург. Подробности в нашем материале.
Читайте также: